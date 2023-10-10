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Малышев Яков Фомич

Место рождения

Екатериновка, Лунинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

После 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Малышев Фома Ильин

Мать: Марфа Поликарпова

Екатериновка, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.03.1900

Сын: Малышев Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Феоктиста Гордеева

Екатериновка, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Работа или профессия
Неизвестно
бывшие помещичьи крестьяне
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феоктиста Гордеева

Смерть
После 1920
Новоеловка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
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