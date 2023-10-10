Малышев Яков Фомич
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Малышев Фома Ильин
Мать: Марфа Поликарпова
Рождение ребёнка
15.03.1900
Мать ребёнка: Феоктиста Гордеева
Работа или профессия
Неизвестно
бывшие помещичьи крестьяне
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феоктиста Гордеева
Смерть
После 1920
Новоеловка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край