Терентьев Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения28.12.1913
Дата смерти13.02.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1913
Рождение ребёнка
06.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терентьева Антонина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.1986
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Востряковское кладбище