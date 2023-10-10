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Терентьев Василий Иванович

Место рождения

Старая Толба, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

28.12.1913

Дата смерти

13.02.1986

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
28.12.1913

Отец: Терентьев Иван Павлович

Мать: Терентьева Александра Федоровна

Старая Толба, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терентьева Антонина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терентьева Антонина Федоровна

Смерть
13.02.1986
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Востряковское кладбище
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