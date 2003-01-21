Бакиев Александр Незамутдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1960
Дата смерти21.01.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1960
Отец: Бакиев Незамут
Мать: Диева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
07.07.1979
Дочь: Бакиева Юлия Александровна
Мать ребёнка: Бакиева Роза Маликовна
Рождение ребёнка
11.10.1983
Дочь: Бакиева Мария Александровна
Мать ребёнка: Бакиева Роза Маликовна
Смерть
21.01.2003