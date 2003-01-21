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Бакиев Александр Незамутдинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1960

Дата смерти

21.01.2003

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1960

Отец: Бакиев Незамут

Мать: Диева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
07.07.1979

Дочь: Бакиева Юлия Александровна

Мать ребёнка: Бакиева Роза Маликовна

Вихоревка, Братский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
11.10.1983

Дочь: Бакиева Мария Александровна

Мать ребёнка: Бакиева Роза Маликовна

Вихоревка, Братский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
21.01.2003
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