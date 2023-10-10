(дев.Фоменко) Зоя Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(дев.Фоменко) Зоя Ильинична

Место рождения

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Около 1935

Дата смерти

Около 2017

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1935

Отец: Фоменко Илья Иванович

Мать: Фоменко Ирина Ивановна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Около 2017
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