(дев.Фоменко) Зоя Ильинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1935
Дата смертиОколо 2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935
Отец: Фоменко Илья Иванович
Мать: Фоменко Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Около 2017