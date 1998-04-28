Хазиева Фаузия Хазиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1917
Дата смерти28.04.1998
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1917
Отец: Габбасов Хазиахмат
Мать: Шамсинур
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Хазиев Садык Хазиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хазиев Садык Хазиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.04.1998
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика