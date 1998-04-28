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Хазиева Фаузия Хазиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1917

Дата смерти

28.04.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1911 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1917

Отец: Габбасов Хазиахмат

Мать: Шамсинур

Рождение ребёнка
1938

Сын: Хазиев Юнус Садыкович

Отец ребёнка: Хазиев Садык Хазиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хазиев Садык Хазиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хазиев Садык Хазиевич

Смерть
28.04.1998
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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