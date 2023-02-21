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Чернышев Афанасий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Чернышев Иван Васильевич

Мать: Чернышева Анисья

Рождение ребёнка
1813

Сын: Чернышев Ананий Афанасьевич

Мать ребёнка: Чернышева Акулина Карповна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Чернышев Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Чернышева Акулина Карповна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Афросинья Афанасьевна

Мать ребёнка: Чернышева Акулина Карповна

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева Акулина Карповна

Смерть
Неизвестно
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