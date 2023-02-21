Чернышев Афанасий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Чернышев Иван Васильевич
Мать: Чернышева Анисья
Рождение ребёнка
1813
Сын: Чернышев Ананий Афанасьевич
Мать ребёнка: Чернышева Акулина Карповна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Чернышев Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Чернышева Акулина Карповна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Афросинья Афанасьевна
Мать ребёнка: Чернышева Акулина Карповна
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно