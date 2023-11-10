Суслопарова Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслопарова Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1904 ст.

Дочь: Копылова Акилина Федоровна

Отец ребёнка: Копылов Федор Архипович

Смолины, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Федор Архипович

Смерть
Неизвестно
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