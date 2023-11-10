Суслопарова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1904 ст.
Дочь: Копылова Акилина Федоровна
Отец ребёнка: Копылов Федор Архипович
Смолины, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно