Самойлина (Батюкова) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиПосле 04.11.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1850
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 04.11.1857