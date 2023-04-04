Самойлина (Батюкова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлина (Батюкова) Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

После 04.11.1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1850

Муж: Самойлин Фрол Самойлович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 04.11.1857
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