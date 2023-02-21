Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1938
Дочь: Епихина Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Епихин Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Епихин Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чюрюмова Валентина Тимофеевна
Отец ребёнка: Епихин Тимофей
Смерть
Неизвестно