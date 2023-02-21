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Таргариен Рейнис
Таргариен Рейнис
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
279
Дата смерти
281
Пол
Женский
Отец
Таргариен Рейгар
257 г.р.
Мать
Мартелл Элия
257 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
279
Отец:
Таргариен Рейгар
Мать:
Мартелл Элия
Смерть
281
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