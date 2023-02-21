Жинко Никифор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Жинко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Жинко Ирина Степанова
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Жинко Ирина Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Никифорова
Мать ребёнка: Жинко Ирина Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жинко Ирина Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жинко Ирина Степанова
Смерть
Неизвестно