Жинко Никифор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жинко Никифор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Жинко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Жинко Семен Никифоров

Мать ребёнка: Жинко Ирина Степанова

Рождение ребёнка
1784

Сын: Жинко Сергей Никифоров

Мать ребёнка: Жинко Ирина Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Никифорова

Мать ребёнка: Жинко Ирина Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жинко Андрей Никифоров

Мать ребёнка: Жинко Ирина Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жинко Ирина Степанова

Смерть
Неизвестно
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