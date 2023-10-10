Прилепин Елисей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрилепин Елисей Николаевич

Прилепин Елисей Николаевич

Место рождения

Семидесятное, Хохольский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Прилепин Николай Данилович

Мать: Прилепина Анна Фатеевна

Семидесятное, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Евдокия Елисеевна

Мать ребёнка: Прилепина Матрена Прохоровна

Семидесятное, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Дарья Елисеевна

Мать ребёнка: Прилепина Матрена Прохоровна

Семидесятное, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анна Елисеевна

Мать ребёнка: Прилепина Матрена Прохоровна

Семидесятное, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прилепина Матрена Прохоровна

Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close