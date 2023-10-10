Прилепин Елисей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Евдокия Елисеевна
Мать ребёнка: Прилепина Матрена Прохоровна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Дарья Елисеевна
Мать ребёнка: Прилепина Матрена Прохоровна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анна Елисеевна
Мать ребёнка: Прилепина Матрена Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858