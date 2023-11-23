Предтечевский Алексей Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Предтечевский Александр Иоаннович (1827 - 1893) Родился в семье священника села Вощажникова Ростовского уезда Иоанна Предтечевского. По окончании Ярославской духовной семинарии со степенью студента, 1... Показать все
Рождение ребёнка
1857
Сын: Предтечевский Дмитрий Алексеев
Мать ребёнка: Предтечевская Феодосия Дмитриева
Предтечевский Дмитрий Александрович (1857 - ?) Родился в семье священника села села Вощажникова Ростовского уезда Александра Предтечевского. По окончании Ярославской духовной семинарии исправлял должн... Показать все
Рождение ребёнка
28.02.1859
Сын: Предтечевский Иоанн Алексеев
Мать ребёнка: Предтечевская Феодосия Дмитриева
Рождение ребёнка
14.08.1860
Сын: Предтечевский Александр Алексеев
Мать ребёнка: Предтечевская Феодосия Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Предтечевский Василий Алексеев
Мать ребёнка: Предтечевская Феодосия Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Предтечевский Николай Алексеев
Мать ребёнка: Предтечевская Феодосия Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1893