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Предтечевский Алексей Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

1893

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Предтечевский Иоанн Яковлевич

Мать: Предтечевская Анастасия Алексеева

Предтечевский Александр Иоаннович (1827 - 1893) Родился в семье священника села Вощажникова Ростовского уезда Иоанна Предтечевского. По окончании Ярославской духовной семинарии со степенью студента, 1... Показать все
Рождение ребёнка
1857

Сын: Предтечевский Дмитрий Алексеев

Мать ребёнка: Предтечевская Феодосия Дмитриева

Предтечевский Дмитрий Александрович (1857 - ?) Родился в семье священника села села Вощажникова Ростовского уезда Александра Предтечевского. По окончании Ярославской духовной семинарии исправлял должн... Показать все
Рождение ребёнка
28.02.1859

Сын: Предтечевский Иоанн Алексеев

Мать ребёнка: Предтечевская Феодосия Дмитриева

Рождение ребёнка
14.08.1860

Сын: Предтечевский Александр Алексеев

Мать ребёнка: Предтечевская Феодосия Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Предтечевский Василий Алексеев

Мать ребёнка: Предтечевская Феодосия Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Предтечевский Николай Алексеев

Мать ребёнка: Предтечевская Феодосия Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Предтечевская Феодосия Дмитриева

Смерть
1893
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