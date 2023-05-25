Иванова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Надежда

Иванова Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

14.12.1902 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859 ст.

Сын: Егоров Иван

Отец ребёнка: Тимофеев Егор

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Егорова Татьяна

Отец ребёнка: Тимофеев Егор

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
22.02.1874 ст.

Сын: Егоров Василий

Отец ребёнка: Тимофеев Егор

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
20.01.1877 ст.

Дочь: Егорова Анна

Отец ребёнка: Тимофеев Егор

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.04.1880 ст.

Дочь: Егорова Ирина

Отец ребёнка: Тимофеев Егор

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Егор

Смерть
14.12.1902 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close