Иванова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти14.12.1902 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859 ст.
Сын: Егоров Иван
Отец ребёнка: Тимофеев Егор
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Егорова Татьяна
Отец ребёнка: Тимофеев Егор
Рождение ребёнка
22.02.1874 ст.
Сын: Егоров Василий
Отец ребёнка: Тимофеев Егор
Рождение ребёнка
20.01.1877 ст.
Дочь: Егорова Анна
Отец ребёнка: Тимофеев Егор
Рождение ребёнка
14.04.1880 ст.
Дочь: Егорова Ирина
Отец ребёнка: Тимофеев Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофеев Егор
Смерть
14.12.1902 ст.