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Петракова Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1918

Дочь: Петракова Ксения Иванова

Отец ребёнка: Петраков Иван Павлов

Болотня, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Метрическая книга села Поливаново, церковь Николаевская. Калужская губерния, Малоярославецкий уезд.
Смерть
Неизвестно
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