Названова Праскева Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Названов Пётр Евлампьевич
Отец ребёнка: Названов Евлампий Ильич
Рождение ребёнка
1881
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Названов Евлампий Ильич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Слугина Васса Евлампьевна
Отец ребёнка: Названов Евлампий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1923