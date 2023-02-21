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Названова Праскева Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

1923

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

1879 г.р.
Скрыто настройками приватности
1898 г.р.

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Названов Пётр Евлампьевич

Отец ребёнка: Названов Евлампий Ильич

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1881

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Названов Евлампий Ильич

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Слугина Васса Евлампьевна

Отец ребёнка: Названов Евлампий Ильич

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Названов Евлампий Ильич

Смерть
1923
Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
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