Горб -Бабанина Татьяна Константиновна
женский, родилась 31.05.1949
ОтецБабанин Константин Понтелеевич08.05.1917 г.р.
Дети
Горб-Позднякова-Никонорова Юлия Вячеславовна31.10.1976 г.р.
Горб Лариса Вячеславовна31.10.1978 г.р.
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Комментарий
Рождение
31.05.1949
Отец: Бабанин Константин Понтелеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.10.1976
Дочь: Горб-Позднякова-Никонорова Юлия Вячеславовна
Отец ребёнка: Горб Вячеслав Петрович
Рождение ребёнка
31.10.1978
Дочь: Горб Лариса Вячеславовна
Отец ребёнка: Горб Вячеслав Петрович