Горб -Бабанина Татьяна Константиновна 31.05.1949 — найти родственников по фамилии на Familio

Горб -Бабанина Татьяна Константиновна

Автор
ЛГ
Горб Л.

женский, родилась 31.05.1949

Отец
Бабанин Константин Понтелеевич08.05.1917 г.р.
Дети
Горб-Позднякова-Никонорова Юлия Вячеславовна31.10.1976 г.р.
Горб Лариса Вячеславовна31.10.1978 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1949

Отец: Бабанин Константин Понтелеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.10.1976

Дочь: Горб-Позднякова-Никонорова Юлия Вячеславовна

Отец ребёнка: Горб Вячеслав Петрович

Рождение ребёнка
31.10.1978

Дочь: Горб Лариса Вячеславовна

Отец ребёнка: Горб Вячеслав Петрович

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