Домна Дмитриева
Место рождения
Дата рождения08.01.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1842 ст.
Отец: Пазюк Дмитрий Васильев
Мать: Агафья Мартынова
Крещение
09.01.1842 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники: Терентий Иванов Пазюк, Синклитикия Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно