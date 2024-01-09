Казакевич Евгения Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакевич Евгения Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

24.07.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казакевич Тихон Илларионович

Рождение ребёнка
31.10.1912 ст.

Дочь: Казакевич Степанида Тихоновна

Отец ребёнка: Казакевич Тихон Илларионович

Безтолковица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
24.07.1967
Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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