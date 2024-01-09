Казакевич Евгения Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти24.07.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1912 ст.
Дочь: Казакевич Степанида Тихоновна
Отец ребёнка: Казакевич Тихон Илларионович
Безтолковица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
24.07.1967
Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область