Юркина Анна Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркина Анна Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1901

Сын: Юркин Георгий Прокопиев

Отец ребёнка: Юркин Прокопий Андреев

Рождение ребёнка
16.02.1902

Сын: Юркин Иван Прокопьев

Отец ребёнка: Юркин Прокопий Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юркин Павел Прокопьевич

Отец ребёнка: Юркин Прокопий Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юркин Прокопий Андреев

Смерть
Неизвестно
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