Юдин Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдин Михаил Алексеевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

16.09.1993

Дата смерти

08.02.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Смерть
08.02.1948
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение
16.09.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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