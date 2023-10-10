Юдин Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения16.09.1993
Дата смерти08.02.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
08.02.1948
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение
16.09.1993
Отец: не указан
Мать: не указана