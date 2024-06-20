Степеренко Фома Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Степеренков Семен Тимофеевич
Мать: не указана
Дочь: Степеренко (Степеренко) Маня Фоминична
Мать ребёнка: Степеренко (Иванова) Ирина Сергеевна?
Дочь: Степеренко (Степеренко) Мура Фоминична
Мать ребёнка: Степеренко (Иванова) Ирина Сергеевна?
Дочь: Акилина
Мать ребёнка: Максимова (Максимова) Ирина
Сын: Степеренко Георгий
Мать ребёнка: Максимова (Максимова) Ирина
Сын: Степеренко Филипп
Мать ребёнка: Степеренко (Иванова) Ирина Сергеевна?
Мать ребёнка: Степеренко (Иванова) Ирина Сергеевна?
Дочь: Степеренко (Степеренко) Анастасия Фоминична
Мать ребёнка: Степеренко (Иванова) Ирина Сергеевна?
Дочь: Степеренко (Степеренко) Мария
Мать ребёнка: Степеренко (Иванова) Ирина Сергеевна?
Дочь: Степеренко (Степеренко) Наталия
Мать ребёнка: Степеренко (Иванова) Ирина Сергеевна?
Сын: Степеренко Петр
Мать ребёнка: Степеренко (Иванова) Ирина Сергеевна?