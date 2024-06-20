Степеренко Фома Семенович После 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Степеренко Фома Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1859

Отец: Степеренков Семен Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степеренко (Степеренко) Маня Фоминична

Мать ребёнка: Степеренко (Иванова) Ирина Сергеевна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степеренко (Степеренко) Мура Фоминична

Мать ребёнка: Степеренко (Иванова) Ирина Сергеевна?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степеренко (Иванова) Ирина Сергеевна?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова (Максимова) Ирина

Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1899

Дочь: Акилина

Мать ребёнка: Максимова (Максимова) Ирина

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
07.04.1899

Сын: Степеренко Георгий

Мать ребёнка: Максимова (Максимова) Ирина

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
10.10.1900

Сын: Степеренко Филипп

Мать ребёнка: Степеренко (Иванова) Ирина Сергеевна?

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
01.11.1901

Сын: Степаренко Кузьма Фомич

Мать ребёнка: Степеренко (Иванова) Ирина Сергеевна?

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
24.10.1904

Дочь: Степеренко (Степеренко) Анастасия Фоминична

Мать ребёнка: Степеренко (Иванова) Ирина Сергеевна?

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
11.08.1906

Дочь: Степеренко (Степеренко) Мария

Мать ребёнка: Степеренко (Иванова) Ирина Сергеевна?

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
11.08.1908

Дочь: Степеренко (Степеренко) Наталия

Мать ребёнка: Степеренко (Иванова) Ирина Сергеевна?

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
После ?.01.1911

Сын: Степеренко Петр

Мать ребёнка: Степеренко (Иванова) Ирина Сергеевна?

Ялта, Ялта, Республика Крым
Смерть
Неизвестно

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