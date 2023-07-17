Бурнашова (Абрамова) Татьяна Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абрамов Юрий Васильевич
Мать: Абрамова Ираида Павловна
Рождение ребёнка
30.07.1985
Сын: Бурнашов Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Бурнашов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
15.08.1989
Дочь: Бурнашова Мария Владимировна
Отец ребёнка: Бурнашов Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно