Бурнашова (Абрамова) Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурнашова (Абрамова) Татьяна Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрамов Юрий Васильевич

Мать: Абрамова Ираида Павловна

Рождение ребёнка
30.07.1985

Сын: Бурнашов Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Бурнашов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
15.08.1989

Дочь: Бурнашова Мария Владимировна

Отец ребёнка: Бурнашов Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурнашов Владимир Александрович

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