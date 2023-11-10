Васильева (Ареснова) Аполлинария Владимировна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1907
Запись № 30 о бракосочетании 7 февраля 1907 гола крестьянина с. Верх-Чиковского Никонора Афанасьевича Васильева, первым браком, 20 лет и девицы д. Половинной Аполитании Владимировны Аресновой, первым ... Показать все
Рождение ребёнка
09.08.1908 ст.
Дочь: Клавдия Никаноровна
Отец ребёнка: Васильев Никанор Афанасьевич
Рождение ребёнка
04.01.1910 ст.
Дочь: Татьяна Никаноровна
Отец ребёнка: Васильев Никанор Афанасьевич
Рождение ребёнка
04.03.1911 ст.
Сын: Васильев Яков Никанорович
Отец ребёнка: Васильев Никанор Афанасьевич
Рождение ребёнка
21.08.1912 ст.
Дочь: Наталья Никаноровна
Отец ребёнка: Васильев Никанор Афанасьевич
Рождение ребёнка
14.02.1914 ст.
Дочь: Зоя Никаноровна
Отец ребёнка: Васильев Никанор Афанасьевич
Рождение ребёнка
16.06.1916 ст.
Сын: Васильев Иван Никанорович
Отец ребёнка: Васильев Никанор Афанасьевич
Рождение ребёнка
15.08.1918
Сын: Васильев Александр Никанорович
Отец ребёнка: Васильев Никанор Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около ?.02.1920
Сын: Васильев Алексей Никанорович
Отец ребёнка: Васильев Никанор Афанасьевич
Рождение ребёнка
19.03.1922
Дочь: Антонина Никаноровна
Отец ребёнка: Васильев Никанор Афанасьевич
Рождение ребёнка
03.01.1924
Дочь: Зоя Никаноровна
Отец ребёнка: Васильев Никанор Афанасьевич
В записи о рождении имя отца указано, как Никанор.
Смерть
Неизвестно