Васильева (Ареснова) Аполлинария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Ареснова) Аполлинария Владимировна

Место рождения

Половинное, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Половинное, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
07.02.1907

Муж: Васильев Никанор Афанасьевич

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 30 о бракосочетании 7 февраля 1907 гола крестьянина с. Верх-Чиковского Никонора Афанасьевича Васильева, первым браком, 20 лет и девицы д. Половинной Аполитании Владимировны Аресновой, первым ... Показать все
Рождение ребёнка
09.08.1908 ст.

Дочь: Клавдия Никаноровна

Отец ребёнка: Васильев Никанор Афанасьевич

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.01.1910 ст.

Дочь: Татьяна Никаноровна

Отец ребёнка: Васильев Никанор Афанасьевич

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.03.1911 ст.

Сын: Васильев Яков Никанорович

Отец ребёнка: Васильев Никанор Афанасьевич

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.08.1912 ст.

Дочь: Наталья Никаноровна

Отец ребёнка: Васильев Никанор Афанасьевич

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.02.1914 ст.

Дочь: Зоя Никаноровна

Отец ребёнка: Васильев Никанор Афанасьевич

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.06.1916 ст.

Сын: Васильев Иван Никанорович

Отец ребёнка: Васильев Никанор Афанасьевич

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.08.1918

Сын: Васильев Александр Никанорович

Отец ребёнка: Васильев Никанор Афанасьевич

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около ?.02.1920

Сын: Васильев Алексей Никанорович

Отец ребёнка: Васильев Никанор Афанасьевич

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.03.1922

Дочь: Антонина Никаноровна

Отец ребёнка: Васильев Никанор Афанасьевич

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.01.1924

Дочь: Зоя Никаноровна

Отец ребёнка: Васильев Никанор Афанасьевич

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В записи о рождении имя отца указано, как Никанор.
Смерть
Неизвестно
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