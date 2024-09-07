Курляндцева (Максюта) Вера Григорьевна
Место рожденияг. Приморье
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1931
Дочь: Кухаренко (Курляндцева) Изабелла Петровна
Отец ребёнка: Курляндцев Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
02.06.1933
Сын: Курляндцев Владимир Петрович
Отец ребёнка: Курляндцев Петр Алексеевич
Смерть
Неизвестно