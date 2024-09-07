Курляндцева (Максюта) Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курляндцева (Максюта) Вера Григорьевна

Место рождения

г. Приморье

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Максюта Григорий Самойлович

Мать: Максюта (Чумак) Марина Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курляндцев Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
21.01.1931

Дочь: Кухаренко (Курляндцева) Изабелла Петровна

Отец ребёнка: Курляндцев Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
02.06.1933

Сын: Курляндцев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Курляндцев Петр Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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