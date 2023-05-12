Коробова (Яценко) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова (Яценко) Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1911

Сын: Коробов Спиридон Павлович

Отец ребёнка: Коробов Павел Никитич (Никитович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Павел Никитич (Никитович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробов Иван Павлович

Отец ребёнка: Коробов Павел Никитич (Никитович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Коробов Павел Никитич (Никитович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Коробов Павел Никитич (Никитович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Павловна

Отец ребёнка: Коробов Павел Никитич (Никитович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробов Степан Павлович

Отец ребёнка: Коробов Павел Никитич (Никитович)

Смерть
Неизвестно
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