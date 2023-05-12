Коробова (Яценко) Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1911
Сын: Коробов Спиридон Павлович
Отец ребёнка: Коробов Павел Никитич (Никитович)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коробов Павел Никитич (Никитович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коробов Павел Никитич (Никитович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Коробов Павел Никитич (Никитович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Павловна
Отец ребёнка: Коробов Павел Никитич (Никитович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коробов Павел Никитич (Никитович)
Смерть
Неизвестно