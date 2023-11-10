Васильева (Лесина) Лидия Петровна
Место рождения
Дата рождения26.02.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1902 ст.
Отец: Лесин Петр Ильич
Мать: Лесина Ольга Ивановна
Метрические книги для записей родившихся, бракосочетавшихся и умерших в церквях Зарайского уезда за 1902 г. ГКУ Московской области ЦГАМО, фонд №16И, опись №2, дело №218, стр. 313
Крещение
27.02.1902 ст.
Восприемники: Крестьянинъ села Дѣдинова Иванъ Васильевъ Бронинъ и города Егорьевска мещанина Ивана Иванова Брехова жена Анна Дмитріевна.
Рождение ребёнка
?.04.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно