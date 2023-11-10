Васильева (Лесина) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Лесина) Лидия Петровна

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Место рождения

Дединово, Луховицы, Московская область

Дата рождения

26.02.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

СЛ
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Место
Комментарий
Рождение
26.02.1902 ст.

Отец: Лесин Петр Ильич

Мать: Лесина Ольга Ивановна

Дединово, Луховицы, Московская область
Метрические книги для записей родившихся, бракосочетавшихся и умерших в церквях Зарайского уезда за 1902 г. ГКУ Московской области ЦГАМО, фонд №16И, опись №2, дело №218, стр. 313
Крещение
27.02.1902 ст.
Дединово, Луховицы, Московская область
Восприемники: Крестьянинъ села Дѣдинова Иванъ Васильевъ Бронинъ и города Егорьевска мещанина Ивана Иванова Брехова жена Анна Дмитріевна.
Рождение ребёнка
?.04.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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