Орлов Сергий
Место рожденияКостромская губерния
Дата рождения1798
Дата смерти26.09.1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская губерния
Место жительства
С 1798
Костромская губерния
Место жительства
С 1820 по 1828
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1828 по 1833
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1833 по 1840
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Смерть
26.09.1847