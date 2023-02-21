Орлов Сергий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Сергий

Место рождения

Костромская губерния

Дата рождения

1798

Дата смерти

26.09.1847

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губерния
Место жительства
С 1798
Костромская губерния
Место жительства
С 1820 по 1828
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1828 по 1833
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1833 по 1840
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Смерть
26.09.1847
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