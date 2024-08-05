Ионина (Соснова) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионина (Соснова) Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ионин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
23.11.1891

Сын: Ионин Константин Александрович

Отец ребёнка: Ионин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
16.01.1899

Дочь: (Ионина) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Ионин Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно

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