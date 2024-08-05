Ионина (Соснова) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1891
Сын: Ионин Константин Александрович
Отец ребёнка: Ионин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
16.01.1899
Дочь: (Ионина) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Ионин Александр Николаевич
Смерть
Неизвестно