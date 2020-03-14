Таркинская (Рахматулина) Хафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таркинская (Рахматулина) Хафия

Место рождения

с.Старое Зеленое, Старо-Кулаткинский р-нУльяновской обл.

Дата рождения

15.07.1939

Дата смерти

14.03.2020

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1939

Отец: Рахматуллин Джиржис Тагирович

Мать: Рахматуллина Майдя

с.Старое Зеленое, Старо-Кулаткинский р-нУльяновской обл.
Рождение ребёнка
25.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайнуллин Рафик

Смерть
14.03.2020
Махачкала
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