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Прохорова Галина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1950

Дата смерти

22.07.1983

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1915 г.р.

Дети

1971 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1950

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Андрюхина Серафима Кирилловна

Рождение ребёнка
28.11.1971

Дочь: Туймухина Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Туймухин Иван Семёнович

Рождение ребёнка
15.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
22.07.1983
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