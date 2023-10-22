Прохорова Галина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1950
Дата смерти22.07.1983
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1950
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.11.1971
Дочь: Туймухина Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Туймухин Иван Семёнович
Рождение ребёнка
15.12.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
22.07.1983