Обухов Гаврила Логинов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1697
Дата смерти1728
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697
Отец: Обухов Логин Меркурьев
Мать: Обухова Дарья Семенова
Рождение ребёнка
Около 1717
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1720
Дочь: Желнина Параскева Гаврилова
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1728