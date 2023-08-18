Обухов Гаврила Логинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Гаврила Логинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

1728

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: Обухов Логин Меркурьев

Мать: Обухова Дарья Семенова

Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Обухов Харитон Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1720

Дочь: Желнина Параскева Гаврилова

Мать ребёнка: не указана

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1728
Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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