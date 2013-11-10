Ступкина Сирафима Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступкина Сирафима Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.2013

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.2013

Отец: Ступкин Александр Алексеевич

Мать: Иванова Светлана Сергеевна

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