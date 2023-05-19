Иванов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1912
Марино, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Постановления Новгородского уездного земского собрания и доклады Уездной земской управы по Новгородскому уезду за … год 1913, стр. 385 https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003840048/
Смерть
Неизвестно
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