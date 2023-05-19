Иванов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1912
Марино, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Постановления Новгородского уездного земского собрания и доклады Уездной земской управы по Новгородскому уезду за … год 1913, стр. 385 https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003840048/
Смерть
Неизвестно