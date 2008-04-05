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Дреер Мартын Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1924

Дата смерти

05.04.2008

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1924

Отец: Дреер Матвей Матвеевич

Мать: Верле Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
11.06.1949

Сын: Спиридонов Александр Мартынович

Мать ребёнка: Спиридонова Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
16.10.1950

Дочь: Спиридонова Марта Мартыновна

Мать ребёнка: Спиридонова Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
20.05.1955

Сын: Спиридонов Виктор Мартынович

Мать ребёнка: Спиридонова Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
07.11.1961

Сын: Спиридонов Сергей Мартынович

Мать ребёнка: Спиридонова Антонина Федоровна

Смерть
05.04.2008
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