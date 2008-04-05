Дреер Мартын Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1924
Дата смерти05.04.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1924
Рождение ребёнка
11.06.1949
Сын: Спиридонов Александр Мартынович
Мать ребёнка: Спиридонова Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
16.10.1950
Дочь: Спиридонова Марта Мартыновна
Мать ребёнка: Спиридонова Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
20.05.1955
Сын: Спиридонов Виктор Мартынович
Мать ребёнка: Спиридонова Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
07.11.1961
Сын: Спиридонов Сергей Мартынович
Мать ребёнка: Спиридонова Антонина Федоровна
Смерть
05.04.2008