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Домненко Александра Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домненко Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Домненко Сергей Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домненко Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Домненко Сергей Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домненко Сергей Данилович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Домненко Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Домненко Сергей Данилович

Большие Луки, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Домненко Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Домненко Сергей Данилович

Смерть
Неизвестно

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