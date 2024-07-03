Домненко Александра Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Домненко Сергей Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домненко Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Домненко Сергей Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Сын: Домненко Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Домненко Сергей Данилович
Большие Луки, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Домненко Сергей Данилович
Смерть
Неизвестно