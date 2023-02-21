Никитин Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Никитин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Никитина Зинаида Осиповна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Никитина Зинаида Осиповна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Никитин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Никитина Зинаида Осиповна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Никитин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Никитина Зинаида Осиповна
Рождение ребёнка
13.08.1921
Дочь: Белянина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Никитина Зинаида Осиповна
Рождение ребёнка
11.09.1924
Сын: Никитин Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Никитина Зинаида Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Никитина Зинаида Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно