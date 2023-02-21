Никитин Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Никитин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Никитина Зинаида Осиповна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Никитин Павел Михайлович

Мать ребёнка: Никитина Зинаида Осиповна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Никитин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Никитина Зинаида Осиповна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Никитин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Никитина Зинаида Осиповна

Рождение ребёнка
13.08.1921

Дочь: Белянина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Никитина Зинаида Осиповна

Рождение ребёнка
11.09.1924

Сын: Никитин Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Никитина Зинаида Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Никитина Зинаида Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Зинаида Осиповна

Смерть
Неизвестно
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