(Германова) Анна Сергеевна
Место рожденияд. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Дата рождения13.02.1925
Дата смерти21.12.1925
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1925
Отец: Германов Сергей Романов
Мать: не указана
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Смерть
21.12.1925
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область