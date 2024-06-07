(Германова) Анна Сергеевна 13.02.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Германова) Анна Сергеевна

Место рождения

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область

Дата рождения

13.02.1925

Дата смерти

21.12.1925

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЩ
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Место
Комментарий
Рождение
13.02.1925

Отец: Германов Сергей Романов

Мать: не указана

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Смерть
21.12.1925
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область

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