Пономарёва Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёва Елизавета Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарёв Пётр Макарьевич

Отец ребёнка: Пономарёв Макарий Матвеевич

Мышино, Калязинский муниципальный район, Тверская область
до 1903 года
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова (Пономарёва) Евдокия Макарьевна

Отец ребёнка: Пономарёв Макарий Матвеевич

Мышино, Калязинский муниципальный район, Тверская область
до 1903 г.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новожилова (Пономарёва) Клавдия Макарьевна

Отец ребёнка: Пономарёв Макарий Матвеевич

Мышино, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарёв Иван Макарьевич

Отец ребёнка: Пономарёв Макарий Матвеевич

Мышино, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова (Пономарёва) Анна Макарьевна

Отец ребёнка: Пономарёв Макарий Матвеевич

Мышино, Калязинский муниципальный район, Тверская область
до 1903 года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарёв Макарий Матвеевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Пономарёв Василий Макарович

Отец ребёнка: Пономарёв Макарий Матвеевич

Мышино, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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