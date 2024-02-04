Пономарёва Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарёв Пётр Макарьевич
Отец ребёнка: Пономарёв Макарий Матвеевич
до 1903 года
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова (Пономарёва) Евдокия Макарьевна
Отец ребёнка: Пономарёв Макарий Матвеевич
до 1903 г.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новожилова (Пономарёва) Клавдия Макарьевна
Отец ребёнка: Пономарёв Макарий Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарёв Иван Макарьевич
Отец ребёнка: Пономарёв Макарий Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова (Пономарёва) Анна Макарьевна
Отец ребёнка: Пономарёв Макарий Матвеевич
до 1903 года
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Сын: Пономарёв Василий Макарович
Отец ребёнка: Пономарёв Макарий Матвеевич
Смерть
Неизвестно