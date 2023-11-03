Щукиных (Маркова) Ефимия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Отец ребёнка: Щукин Прокопий Прокопьев
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Щукин Прокопий Прокопьев
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Щукин Иван Прокопьев
Отец ребёнка: Щукин Прокопий Прокопьев
Бракосочетание
Неизвестно
Ялуторовского дисирикта, Верх суерскрй слободы , крестьянская дочь
Смерть
Неизвестно