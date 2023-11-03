Щукиных (Маркова) Ефимия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩукиных (Маркова) Ефимия Иванова

Щукиных (Маркова) Ефимия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1744 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Щукин Алексей Прокопьев

Отец ребёнка: Щукин Прокопий Прокопьев

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Щукин Кирил Прокопьев

Отец ребёнка: Щукин Прокопий Прокопьев

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Щукин Иван Прокопьев

Отец ребёнка: Щукин Прокопий Прокопьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щукин Прокопий Прокопьев

Ялуторовского дисирикта, Верх суерскрй слободы , крестьянская дочь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close