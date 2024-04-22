Елена Сидорова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Сидорова (Вна)

Елена Сидорова (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
19.05.1830 ст.

Муж: Афанасий Антонов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Авдотья Афанасьева (Вна)

Отец ребёнка: Афанасий Антонов (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Александр Афанасьев (Ич)

Отец ребёнка: Афанасий Антонов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Илья Афанасьев (Ич)

Отец ребёнка: Афанасий Антонов (Ич)

Рождение ребёнка
?.04.1850

Сын: Егор Афанасьев (Ич)

Отец ребёнка: Афанасий Антонов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close