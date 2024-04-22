Елена Сидорова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
19.05.1830 ст.
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Авдотья Афанасьева (Вна)
Отец ребёнка: Афанасий Антонов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Афанасий Антонов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Илья Афанасьев (Ич)
Отец ребёнка: Афанасий Антонов (Ич)
Рождение ребёнка
?.04.1850
Сын: Егор Афанасьев (Ич)
Отец ребёнка: Афанасий Антонов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно