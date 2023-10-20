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Трыков Емельян Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Трыков Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Трыков Матвей Емельянович

Мать ребёнка: Акулина Леонтьевна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Трыков Варлам Емельянович

Мать ребёнка: Акулина Леонтьевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Трыков Игнатий Емельянович

Мать ребёнка: Акулина Леонтьевна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Трыков Пётр Емельянович

Мать ребёнка: Акулина Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Леонтьевна

Смерть
1853
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