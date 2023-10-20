Трыков Емельян Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Трыков Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Трыков Матвей Емельянович
Мать ребёнка: Акулина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Трыков Варлам Емельянович
Мать ребёнка: Акулина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Трыков Игнатий Емельянович
Мать ребёнка: Акулина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Акулина Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Леонтьевна
Смерть
1853