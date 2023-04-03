Hätönen Vilppi (Philip) Juhananpoika
Место рожденияHätönen, Kaukila, Muolaa
Дата рождения01.01.1839
Дата смерти09.09.1933
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1839
Отец: Hätönen Juhana Yrjönpoika
Мать: Anna
Hätönen, Kaukila, Muolaa
Крещение
06.01.1839
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Работа или профессия
Неизвестно
talollinen
Смерть
09.09.1933
Konnitsa, Pyhäjärvi VL