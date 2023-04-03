Hätönen Vilppi (Philip) Juhananpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hätönen Vilppi (Philip) Juhananpoika

Место рождения

Hätönen, Kaukila, Muolaa

Дата рождения

01.01.1839

Дата смерти

09.09.1933

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1839

Отец: Hätönen Juhana Yrjönpoika

Мать: Anna

Hätönen, Kaukila, Muolaa
Крещение
06.01.1839
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Работа или профессия
Неизвестно
talollinen
Смерть
09.09.1933
Konnitsa, Pyhäjärvi VL
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