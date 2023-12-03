Бойко Кирило кум Данила Тищенко — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко Кирило кум Данила Тищенко

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1781 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тищенко Емельян

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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