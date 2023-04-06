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Асянова Венера Ринатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1983

Отец: Асянов Ринат Винерович

Мать: Мударисова Зухра Шагалиевна

Рождение ребёнка
10.11.2004

Дочь: Кожепорова Светлана Олеговна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.11.2009

Сын: Кожепоров Виктор Олегович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.01.2014

Дочь: Кожепорова Арина Олеговна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.03.2020

Дочь: Кожепорова Маргарита Олеговна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожепоров Олег Владимирович

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