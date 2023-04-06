Асянова Венера Ринатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1983
Рождение ребёнка
10.11.2004
Дочь: Кожепорова Светлана Олеговна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.11.2009
Сын: Кожепоров Виктор Олегович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.01.2014
Дочь: Кожепорова Арина Олеговна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.03.2020
Дочь: Кожепорова Маргарита Олеговна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно