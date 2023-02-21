Трушкин Антон Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушкин Антон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1904

Сын: Трушкин Константин Антонович

Мать ребёнка: Трушкина Евдокия Георгиевна

Место жительства
1904 ст.
Кутловы Борки, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
На 1904 год - крестьянин села Кутловы Борки Кутло-Борковской волости Сапожковского уезда Рязанской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трушкина Евдокия Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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