Трушкин Антон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1904
Сын: Трушкин Константин Антонович
Мать ребёнка: Трушкина Евдокия Георгиевна
Место жительства
1904 ст.
Кутловы Борки, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
На 1904 год - крестьянин села Кутловы Борки Кутло-Борковской волости Сапожковского уезда Рязанской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно