Бондарева (Дудник) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева (Дудник) Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1937

Дата смерти

20.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1937

Отец: Дудник Александр Архипович

Мать: Дудник Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
21.12.1964

Дочь: Горбатова Марина Владимировна

Отец ребёнка: Бондарев Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Владимир Иванович

Смерть
20.06.1995
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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