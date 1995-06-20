Бондарева (Дудник) Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1937
Дата смерти20.06.1995
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1937
Отец: Дудник Александр Архипович
Мать: Дудник Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
21.12.1964
Дочь: Горбатова Марина Владимировна
Отец ребёнка: Бондарев Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.06.1995
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область