Волкова (Саламатина) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Саламатина) Зинаида Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1901

Дата смерти

08.03.1963

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1921

Дочь: Волкова Нина Андреевна

Отец ребёнка: Волков Андрей Парфильевич

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Бракосочетание
20.01.1921

Муж: Волков Андрей Парфильевич

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Бракосочетание
20.01.1921

Муж: не указан

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.12.1921

Дочь: Лопатина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Волков Андрей Парфильевич

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.12.1924

Дочь: Волкова Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Волков Андрей Парфильевич

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Зеленская Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Волков Андрей Парфильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Андрей Парфильевич

Смерть
08.03.1963
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