Волкова (Саламатина) Зинаида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1901
Дата смерти08.03.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1921
Дочь: Волкова Нина Андреевна
Отец ребёнка: Волков Андрей Парфильевич
Бракосочетание
20.01.1921
Бракосочетание
20.01.1921
Муж: не указан
Рождение ребёнка
18.12.1921
Дочь: Лопатина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Волков Андрей Парфильевич
Рождение ребёнка
12.12.1924
Дочь: Волкова Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Волков Андрей Парфильевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Зеленская Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Волков Андрей Парфильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.1963