Климочкина Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климочкина Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1904

Дата смерти

22.10.1983

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1930

Сын: Климочкин Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Климочкин Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климочкин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климочкин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Климочкин Иван Васильевич

Смерть
22.10.1983
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