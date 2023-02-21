Климочкина Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1904
Дата смерти22.10.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1930
Сын: Климочкин Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Климочкин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климочкин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Климочкин Иван Васильевич
Смерть
22.10.1983