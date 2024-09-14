Алексеева (Князева) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Отец: Князев Василий Павлович
Мать: Князева Дарья Ивановна?
Третий ребенок в семье
Бракосочетание
Около 1930
Муж: Алексеев Алексей
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Чайковский, Чайковский, Пермский край