Алексеева (Князева) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Князева) Анастасия Васильевна

Место рождения

Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: Князев Василий Павлович

Мать: Князева Дарья Ивановна?

Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Третий ребенок в семье
Бракосочетание
Около 1930

Муж: Алексеев Алексей

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Чайковский, Чайковский, Пермский край

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